I videogiochi e le slot machine protagonisti del lockdown

Il lockdown, che da marzo pare essere diventato una costante della quotidianità di miliardi di persone, ha stravolto le abitudini di tutti. In Italia questo si è fatto sentire ancor di più: aumento del tempo in casa, coltivazione di nuovi hobby, ripresa di vecchi e già testati. Fino alla nascita di nuove passioni.



Chi ha vissuto una sorta di età dell’oro è il mondo dei videogiochi, i cui numeri svelano la crescita di un settore che, uscito dalla sua solita nicchia, si è saputo imporre per conquistare gli italiani. Basti pensare al boom degli eSports nel 2020, considerati ormai alla stregua di veri e propri sport, sempre più professionalizzati. Nel 2020 il settore nel complesso ha registrato un giro di affari da 1,78 miliardi di euro, in aumento dell’1,7%. Nell’ultimo anno le persone che hanno giocato ai videogiochi in Italia sono ben 17 milioni, il 39% della popolazione compresa tra i 6 e i 64 anni. Il gamer oggi, inoltre, è un profilo lavorativo.



Nel 2019 i videogiochi online in termini di vendita avevano registrato un aumento del 13,5% e un fatturato da 1,127 miliardi di euro coinvolgendo persone dagli 11 a 24 anni. Nel 2020 i dati sono aumentati, con la pandemia che ha funto da incentivo per milioni di persone stravolte nella loro quotidianità. Un affare oggi anche per giganti dell’economia come Amazon: da qui nasce l’idea di Amazon Games, con il nuovo gioco online New World che rischia di rivoluzionare un intero settore.



Le stime spingono a credere che anche per quest’anno il settore videogiochi aumenterà le sue entrate. Attenzione alla Digital Bros, su questo fronte, che come sviluppatore e publisher dovrebbe aumentare le vendite del 10% e il proprio titolo del 260%.



Un successo che nasce da lontano e che oggi inviluppa ogni settore videoludico, ivi compreso quello delle slot machine online. Questa tipologia di gioco ha trainato il settore dei casinò online nel 2020, la cui spesa complessiva è cresciuta del 46,4% rispetto al 2019.

Il successo attuale delle slot machine online viene da lontano ed è legato da un filo sottile a quello dei videogiochi. Titoli arcade del secolo scorso come Super Mario Bros e Pacman, che hanno venduto milioni e milioni di copie, sono stati gli antesiniani nella creazione di remake sottoforma di slot. E così fino ad anni più recenti, dove quell’eredità è stata raccolta da altri fenomeni diventati poi must per generazioni e generazioni di giocatori e fans delle slot. Come nel caso di Tomb Raider, che dal 1996 ha fatto le fortune di Eidos, delle console per cui è nata e poi delle slot machine, grazie alla lungimiranza di Microgaming. Fino ai prodotti che oggi risultano essere predominanti tra i giocatori. Nel mondo dei casinò online padrone incontrastato della scena è Book of Ra Deluxe, famosa slot a tema egizio lanciata nel 2004 ed oggi protagonista di una saga che ha portato il settore alla sua prima, vera esplosione sui mercati. C’è da scommettersi: continuando su questa falsariga, non smetteranno di arrivare sorprese….