Rho. Ciclo dantesco per il settecentenario della morte di Dante Alighieri

Rho, 8 aprile 2021 . Per celebrare la poesia della vita e la mente innamorata del Poeta nel settecentenario della sua morte, ecco quattro incontri tenuti da Gianni Vacchelli, narratore, dantista e docente, a cura del Comune di Rho e della Biblioteca di Villa Burba, in diretta sulla pagina fb della Biblioteca Villa Burba www.facebook.com/BibliotecaVillaBurba o dal profilo fb di Gianni Vacchelli www.facebook.com/gianni.vacchelli

L’approccio dei 4 incontri sarà tematico. 4 grandi temi danteschi che hanno moltissimo da dirci e da proporci, per aiutarci a riprendere il cammino della trasformazione. Come possiamo dirci umani se non riflettiamo sul femminile, sulla natura, sulla politica e sulla vita? Il passaggio di «selva oscura» che stiamo vivendo ci fa comprendere quanto questi argomenti siano essenziali per il nostro risveglio, per la cura della nostra umanità. E Dante ci guida, da compagno, da amico, da sapiente poeta in questo ineludibile viaggio di ripensamento di noi stessi e della nostra civiltà.

Gli incontri si terranno alle ore 20.30:

• 13 aprile Dante e il femminile

• 27 aprile Dante e la natura

• 4 maggio Dante e la politica

• 25 maggio Dante e la vita

“Anche Rho ricorda il Sommo Poeta attraverso gli incontri del prof. Vacchelli, sempre molto apprezzato per la sua capacità di rendere le letture dantesche vive e coinvolgenti. Avremmo voluto organizzare le conferenza nella nostra Villa Burba, ma a causa del covid iniziamo con dirette online per poi ritornare nelle sale appena la situazione lo permetterà – spiega l’assessora alla Cultura, Valentina Giro -. La cultura è una parte essenziale della nostra vita e la rinascita post covid non può prescindere dalla valorizzazione di tutte le forme d’arte. Per questo anche nei mesi passati abbiamo cercato di spronare le realtà locali a proporsi con modalità diverse da quelle tradizionali per promuovere la cultura nel senso più attivo e partecipativo”.

