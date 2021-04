ASCIUTTA DEL VILLORESI – SLITTA L’IMMISSIONE DELL’ACQUA NEL CANALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2021 – Nei cantieri in attività per l’impermeabilizzazione del Villoresi, il Covid colpisce ancora. Già durante la scorsa asciutta, alcuni casi di positività tra il personale delle ditte appaltatrici avevano purtroppo dettato un rallentamento delle attività programmate. Ecco ora il riproporsi del medesimo scenario, che sta causando alcuni ritardi principalmente nell’approvvigionamento dei materiali utili. La necessità di completare prima dell’avvio della stagione irrigua estiva 2021 le opere in corso, che prevedono lavorazioni nell’alveo del canale, ha quindi spinto il Consorzio a posticipare di qualche giorno la fine dell’asciutta totale primaverile nello storico vettore irriguo. Le prime manovre verranno effettuate in modo che da giovedì 15 aprile l’acqua possa arrivare sino ad Arconate mentre il lunedì successivo, il prossimo 19 aprile, l’acqua scorrerà nell’ultimo tratto da Arconate a Cassano d’Adda.