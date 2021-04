Milano. In 300 per video rap in zona San Siro, forze dell’ordine disperdono ragazzi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2021 – Nel pomeriggio di oggi, nel quartiere multietnico tra San Siro e Piazza Selinunte, in via Micene, circa 300 ragazzi si sono trovati per le riprese di un video del rapper Neima Ezza, nato in Marocco, è cresciuto in quel quartiere.

Viste le normative contro gli assembramenti, sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno disperso i presenti, alcuni dei quali hanno mostrato il loro dissenso con lanci di pietre, bastoni e bottiglie contro le forze dell’ordine, mentre altri saltavano su alcune macchine in sosta.