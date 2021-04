PICCOLO TEATRO APERTO. DOMANI ALLE ORE 10 FLASH MOB DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO PRESSO LA CHIESA DI SAN SATIRO

Milano, 11 aprile 2021 – Domani, lunedì 12 aprile, alle ore 10, davanti alla Chiesa di Santa Maria, presso San Satiro, in via Torino 17, attrici, attori, cantanti, lavoratrici e lavoratori del Coordinamento Spettacolo Lombardia, insieme agli allievi delle scuole di teatro, faranno un flash mob dal titolo “Magnificat – un canto corale” per ricordare quanto i luoghi Culturali siano sacri e come anche l’arte abbia bisogno di ritornare al rito collettivo ed essere viva e partecipata.

Alle ore 9, presso il Piccolo Teatro Aperto, in via Rovello, si svolgeranno le prove aperte.”Prove per uno spettacolo vivo” è un’azione artistica e politica, organizzata dal Coordinamento Spettacolo Lombardia, presso il Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello, che rivendica lo spazio che da più di un anno è stato negato alla Cultura e allo Spettacolo, per discutere e denunciare le contraddizioni che la pandemia ha fatto emergere duramente nella nostro settore.

Il Coordinamento Spettacolo Lombardia ha istituito il Parlamento Culturale Permanente come luogo di incontri, assemblee, dibattiti, laboratori e proposte artistiche, a cui sono invitati a partecipare le lavoratrici e i lavoratori, le imprese culturali, le piccole e medie compagnie, le istituzioni e tutte le realtà che compongono il settore, per un’assunzione di responsabilità condivisa, per costruire una ripartenza sostenibile da tutti, a partire dai più fragili, considerando il Lavoro come centralità e motore di tutte le categorie, non solo del settore culturale.

Il Coordinamento Spettacolo Lombardia è composto da Lavoratrici e Lavoratori Spettacolo Lombardia, A2U-Attrici Attori Uniti, Sarte di Scena, Movimento di scena, Cub informazione e spettacolo, Attrezzismo Violento, Saltimbanchi Senza Frontiere, Teatranti Uniti Como e Provincia, Brescia Unita Lavoratrici e Lavoratori dello Spettacolo e da singole individualità.