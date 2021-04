Opera. Wi-Fi gratuito nello spazio antistante il Municipio

(mi-lorenteggio.com) Opera, 13 aprile 2021- Navigare in internet dal proprio smartphon? Scaricare modulistica ed effettuare pagamenti online? Da oggi è possibile farlo gratuitamente. Dove? All’esterno del Municipio, nelle aree limitrofe come, ad esempio, al parco di via Quasimodo, sulle panchine davanti al palazzo comunale e, ancora, negli uffici pubblici di via Dante e al comando della polizia locale. Grazie ad un finanziamento europeo, per tre anni, sarà possibile collegarsi collegarsi alla rete WIFI14EU per iniziare a viaggiare nella spazio virtuale per lavoro, necessità in caso di pratiche comunale, divertimento o semplice curiosità, restando comodamente seduti all’aria aperta.