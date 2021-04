5 Trucchi per Migliorare la Memoria a Lavoro

Milano, 14 aprile 2021 – Capita a tutti di scordare qualcosa ogni tanto. Un nome, un numero di telefono oppure il pollo in forno. C’è sempre qualcosa che si può dimenticare di fare o controllare, a casa come al lavoro.

Avere uno smartphone a portata di mano per impostare una sveglia è un ottimo stratagemma, però a volte ci si dimentica anche di puntare una sveglia.

Prendersi poca cura del proprio corpo è la causa principale di una memoria debole, quindi tutte le persone che trascurano alcune buone abitudini di base, come dormire a sufficienza, mangiare cibi sani, fare attività fisica e allontanare lo stress prima che diventi troppo nocivo, tendono a dimenticare con più facilità.

Se lo si è già vissuto in passato o si è nel clou di un periodo fatto di svariate dimenticanze, a meno che non si tratti di amnesia è possibile rimediare seguendo alcuni semplici consigli per vivere bene e ricordare tutto – o quasi – quel che serve, quando serve.

Dormire Bene

E per tutto il tempo che serve. Non basta dormire cinque ore e poi rimettersi a lavorare, perché il corpo ha bisogno di rigenerarsi durante il sonno. Oggi sappiamo che l’ideale sarebbe andare a dormire verso mezzanotte e svegliarsi carichi alle sette o poco dopo. Per dormire bene servono anche un buon materasso e un buon cuscino, ma soprattutto la pace e la serenità mentale.

Meno Zuccheri e Alcool

Due elementi che in eccessive quantità provocano danni su molti fronti. Anche mangiare snack e bere bibite o bevande alcoliche con regolare cadenza riduce la memoria per effetto neurotossico.

Meditazione Sì, Stress No

Cinque minuti di meditazione quotidiana possono salvare la vita. Lo stress causato dai ritmi moderni, seppur ridimensionato a causa del Coronavirus, può diventare molto pericoloso per la salute se costante nel tempo.

Il relax è fondamentale dopo una giornata di lavoro, quindi bisogna organizzarsi e trovare il momento per disconnettere la mente dalla routine quotidiana, lontani da qualsiasi luogo in cui un tasto dolente può essere premuto. Meditare è più facile in uno spazio dedicato dove suona una musica rilassante, tra olii essenziali e con una temperatura ottimale.

Ridere e Divertirsi

Gli amici e il divertimento riducono i rischi di malattie cardiovascolari, ma soprattutto aiutano ad alleviare lo stress. Una cena o un film con amici può essere la soluzione a tanti problemi che impediscono di dormire bene o di stare sereni durante le ore di lavoro, mentre secondo alcuni studi scientifici la positività rallenterebbe il declino della memoria.

Come Ricordare le Cose?

Ridurre lo stress, dormire e mangiare bene è solo l’inizio. Dato che a lavoro è obbligatorio ricordare appuntamenti, scadenze, contatti, compiti e tante altre cose, pur seguendo un corretto stile di vita può capitare di scordare le cose. Il miglior consiglio è quello di prendere appunti su un taccuino e tenerlo a portata di mano, tanto più vicino quanto è importante la nota scritta al suo interno. L’era digitale e la relativa espansione che stiamo vivendo non potranno rendere obsoleti taccuini e penne che in ogni ufficio e casa sono ancora oggi presenti.

Quando si scrive a mano si ricorda più facilmente quel che si è scritto, soprattutto utilizzando colori diversi per distinguere diversi elementi come numeri e nomi in modo strategico e ordinato, utilizzando una penna multicolore. Quindi, se qualcuno nel vostro ufficio tende a dimenticare i dettagli, regalate a tutti delle penne personalizzate aziendali, originali e nello stile National Pen per unire l’utile al dilettevole.

Tecniche Mnemoniche

Esistono tante tecniche mnemoniche che aiutano a ricordare.

Una delle più efficaci consiste nell’utilizzare delle forme geometriche associandole a determinati nomi, numeri o parole per avere più chances di non dimenticare. Lo stesso si può fare utilizzando i colori o addirittura delle immagini grottesche.

Se vuoi migliorare la tua memoria a lavoro, migliora il tuo stile di vita e le abitudini quotidiane e usa questi consigli per smettere di essere smemorato.

L. M.