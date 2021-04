CORONAVIRUS. ESTESA L’ESENZIONE COSAP PER I SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI

In particolare, per le farmacie la misura è prevista per tutto il 2021. La delibera di Giunta passerà adesso al vaglio del Consiglio comunale

Milano, 14 aprile 2021 – Approvata dalla Giunta la delibera per estendere l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico (Cosap) e di aree private asservite a uso pubblico o a pubblico passaggio, per le occupazioni richieste da soggetti pubblici e privati autorizzati alla somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2.

In particolare, per le farmacie l’esenzione è prevista per tutto il 2021, periodo individuato dal Governo per la sperimentazione della somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2, su base volontaria, da parte di farmacisti formati.

“Rendere sempre più capillari in città i luoghi in cui ricevere i vaccini contro il Coronavirus è fondamentale, a maggior ragione con l’avvicinarsi della fase massiva della campagna vaccinale – commentano la vicesindaco Anna Scavuzzo e l’assessore al Bilancio Roberto Tasca -. Sicuramente sono importanti i grandi centri, ma la diffusione di spazi più piccoli e di vicinato ha altrettanta importanza. Le farmacie sono ottime alleate, anche per il rapporto di fiducia che lega i cittadini ai propri farmacisti: il Comune è impegnato a favorire l’accesso ai vaccini in ogni modo, anche sostenendo gli operatori, azzerando gli oneri a loro carico e facilitando le procedure”.

La delibera, che va a modificare l’art. 31 del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale e del Canone di concessione dei mercati- sezione 1, passerà ora al vaglio del Consiglio comunale.