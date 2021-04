Assago. Tamponi COVID-19 presso il Centro commerciale Milanofiori

(mi-lorenteggio.com) Assago, 15 aprile 2021 – Da, oggi, giovedì 15 aprile 2021 sarà attivo il servizio di TAMPONI RAPIDI COVID-19, in collaborazione tra CENTRO COMMERCIALE MILANOFIORI, FARMACIA COMUNALE e PROTEZIONE CIVILE di Assago. I tamponi verranno effettuati presso il gazebo esterno, ubicato all’ingresso n.1 del centro commerciale “Milanofiori”, rispettando i seguenti orari:• lunedì: 14-18• da martedì a venerdì: 9-13 e 14-18• sabato: 9-13 Il costo del tampone è di € 35,00. Sarà possibile prenotare il tampone telefonando al numero 02-57512878 oppure tramite e-mail all’indirizzo: tamponimilanofiori@gmail.com Il tampone potrà essere anche effettuato senza prenotazione solo in caso di urgenza, presentandosi direttamente al gazebo e rispettando la fila presente. In caso di esito positivo del tampone, sarà possibile effettuare subito il tampone molecolare (al costo di € 92,00).