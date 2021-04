Buccinasco, riscaldamenti accesi fino al 30 aprile

Buccinasco (15 aprile 2021) – Sino al 30 aprile gli impianti di riscaldamento potranno restare accesi per sette ore al giorno. Lo stabilisce l’Ordinanza firmata oggi dal sindaco Rino Pruiti che autorizza l’eventuale accensione sia per gli edifici pubblici sia per gli immobili privati.

Come è noto, il periodo di accensione degli impianti termici è fissato dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno. Viste le basse temperature di questi ultimi giorni, tuttavia, il primo cittadino ha deciso di autorizzare l’eventuale accensione sino alla fine del mese di aprile, con le seguenti limitazioni:

– 20 gradi centigradi (+ 2 gradi di tolleranza) come temperatura massima interna dei locali

– 7 ore di funzionamento massimo giornalieri.