Elezioni Milano. Centro destra: Salvini propone Gabriele Albertini come candidato sindaco

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 aprile 2021 – Nel corso della cabina di regia che si è tenuta oggi a Palazzo Chigi “ha prevalso un diffuso buonsenso”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine della sua visita all’hub vaccinale della ‘Fabbrica del Vapore’ a Milano.

“Come previsto, la settimana prossima il Consiglio dei ministri prenderà in esame i dati, che già oggi ci dicono che mezza Italia sarebbe fuori dall’emergenza, e dunque, con le cautele del caso e i protocolli di sicurezza – ha aggiunto -, entro aprile, laddove situazione medica lo consentirà, si tornerà a vivere con un calendario di aperture precise, visto che ci sono le date per la riapertura delle fiere, dei congressi, delle palestre, delle piscine, degli allenamenti, dei cinema e dei teatri. Cioè il ritorno alla vita. E’ simbolicamente stimolante che il primo giorno di ambito ritorno alla vita sia il 26 aprile, due giorni dedicati alla libertà e alle libertà”

Per quanto riguarda le prossime elezioni amministrative cittadine, Gabriele Albertini potrebbe essere il prossimo candidato del centrodestra alla poltrona di sindaco di Milano.

“L’ho sentito più di una volta e abbiamo fatto come si fa al bar ad una certa età – dichiarato Salvini -. Abbiamo rievocato i bei tempi antichi e abbiamo ricordato quanto Milano sia cambiata grazie alla sua giunta e sotto la Lega, nonostante in passato non siano mancati gli scontri tra me e lui. Per me è stato un ottimo sindaco e che possa essere anche un ottimo sindaco per il futuro. La decisione non è solo mia. Gli ho parlato io ripetutamente e non mi permetto di parlare a nome di altri, anche se i responsabili locali di Fdi ci hanno governato con Albertini, De Corato era suo vicesindaco, ne ho parlato con Berlusconi e con gli attuali consiglieri comunali e penso che Albertini per Sala sia una bella sfida sui progetti”.

