Castello di Windsor. L’ultimo saluto della famiglia reale al Principe Filippo

Distanziamento sociale, mascherine e solo 30 persone alle esequie del Duca di Edimburgo

(mi-lorenteggio.com) Londra, 17 aprile 2021 - Nel pomeriggio di oggi, si sono svolti i funerali del 99enne principe Filippo, consorte della regina Elisabetta, nella cappella di St George, presso il castello di Windsor, alle porte di Londra. Sulla bara poggiano il gonfalone della flotta del duca e la sua spada, donatagli dal re Giorgio VI. La regina, in nero e con indosso l'accattivante spilla Richmond della regina Mary, è arrivata nella Bentley statale, altri reali anziani in una flotta di Rolls Royce Phantom. Gli occhi, inevitabilmente, erano sui nipoti, i principi William e Harry, tra i rapporti sulla loro frattura. Separati fisicamente nella processione dal cugino Peter Phillips, i loro occhi sono rimasti rivolti in avanti per tutto il tempo, senza tradire nulla.