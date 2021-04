Incidente a Sondalo, auto precipita in scarpata; a Bormio soccorso sci alpinista

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 17 aprile 2021 – Altro intervento oggi nei pressi del Lago di Publino, a circa 2300 metri di quota, nel territorio del comune di Caiolo. Un uomo, che faceva parte di un gruppo di quattro scialpinisti bergamaschi, ha riportato una distorsione a un ginocchio e quindi ha chiesto soccorso. Era poco prima delle 11:00. La centrale ha mandato sul posto l’elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) di Sondrio, attivate anche le squadre del Cnsas, VII Delegazione Valtellina Valchiavenna, e del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. L’infortunato è stato raggiunto, messo in sicurezza e portato in ospedale. Nell’area si era determinato un distacco di neve e quindi è stata fatta la bonifica della zona coinvolta, per accertare non avesse travolto nessuno. La bonifica si è conclusa con esito negativo. L’intervento è terminato poco dopo mezzogiorno.

I tecnici della Stazione di Bormio erano intervenuti invece ieri pomeriggio per un incidente stradale a Sondalo: un uomo di 70 anni era uscito di strada con l’auto mentre percorreva una strada nei pressi di Migiondo. Il mezzo era finito in un prato e poi in una scarpata, per una cinquantina di metri, fermandosi contro alcuni alberi. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio, i Vigili del fuoco, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e la Stazione di Bormio del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina Valchiavenna. L’uomo è stato messo in sicurezza, imbarellato e recuperato con il verricello, infine trasportato in ospedale. L’intervento è cominciato poco dopo le 15:00 ed è finito poco prima delle 17:00.

V. A.