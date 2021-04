MUNICIPIO 6. NASCE IL DISTRETTO DEL FUMETTO IN VIA PESTO: DOPO VALENTINA (CREPAX) ARRIVA DIABOLIK

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 aprile 2021 – In Via Pesto, a poca distanza dall’iconica chiesetta di via San Cristoforo e dal Naviglio grande, prosegue l’intervento artistico avviato un anno fa dal Municipio 6. Dopo le opere dedicate a Valentina, celebre personaggio nato dalla matita di Guido Crepax, arriva adesso un secondo lungo murales dedicato al più celebre ladro del fumetto italiano, Diabolik, in un quartiere che assume sempre più la fama di “distretto artistico del fumetto”, un unicum nel panorama dell’arte di strada milanese.

“Quest’opera vuole celebrare l’arte del fumetto attraverso la street art. Il fumetto ha rappresentato e rappresenta ancora un pezzo importante della nostra cultura popolare: i suoi personaggi sono stati capaci di uscire dalla carta stampata ed entrare nell’immaginario collettivo ed oggi, con la realizzazione di un distretto del fumetto, ci offrono l’occasione di rendere attrattivo un quartiere fino a pochi mesi fa degradato e inospitale” – dichiara Santo Minniti, Presidente del Municipio 6. Che aggiunge: “Oltre che a grandi artisti Milanesi, queste opere sono anche un tributo a Milano. Il muro di Valentina ne celebra la storia, dal secolo di Leonardo da Vinci ai giorni nostri. Diabolik ci accompagna invece attraverso un tour del Municipio 6, territorio milanese che abbraccia i quartieri Barona, Giambellino, Solari e l’area dei Navigli. Visitare queste opere sarà un modo per conoscere la nostra città attraverso la matita di alcuni dei suoi artisti più celebri.”

Sì, perché l’affascinante ladro dagli occhi di ghiaccio nasce nel 1962 dalla penna delle sorelle Angela e Luciana Giussani, milanesi, le cui avventure in coppia con Eva Kant vengono pubblicate ancora dopo sessant’anni dalla casa editrice Astorina: “A Diabolik e Eva Kant è sempre piaciuto uscire dalle tavole a fumetti per apparire al cinema, in televisione, su poster e magliette … ma neppure le sorelle Giussani avrebbero mai immaginato di vederli artisticamente prodotti su un lungo muro della loro città. Ne sarebbero state indubbiamente entusiaste” dichiara Mario Gomboli – Direttore di Diabolik.

Il risultato di questa riqualificazione urbana in chiave artistica è il frutto di una lunga collaborazione tra il Municipio 6, la Casa editrice Astorina, il condominio di Via Savona 97 (proprietario dei muri), il Museo delle Culture di Milano MUDECe gli sponsor tecnici ed economici NewLac, Consorzio Bramante e Vibrostop, azienda che ha sede proprio al di là del muro su cui i giovani artisti di We Run the Streets hanno realizzato, attraverso le loro bombolette, questo straordinario lavoro: “Siamo molto fieri di noi, eravamo sicuri di onorare questo progetto, ma guardandolo finito ci stupiamo ancora del super risultato e non finiremo mai di ringraziare il Municipio 6 e i nostri sponsor per aver creduto in noi e averci supportato… ci rivedrete presto sullo stesso muro… Coming Soon…”, così come dichiara il Prosa, writer milanese e Presidente dell’Associazione artistica.



Dichiarazioni degli sponsor

Condominio Via Savona 97 – Arch. Anna Reoli

Il Condominio di via Savona 97 ha accolto con entusiasmo la proposta di collaborazione dell’Arch. Reoli (amministratrice della Citarella Gestioni Srl) con il Comune di Milano per l’ennesima iniziativa di street art che ha valorizzato l’area, ridandole nuova vita.

Vibrostop – Direttore Giorgio Sarti

Un muro che unisce anziché dividere. Un concetto che non poteva trovare indifferente la Vibrostop, azienda che quello stesso muro lo condivide sul lato interno con i propri uffici. La valorizzazione di questo angolo di territorio milanese fa crescere l’identità del quartiere diventando esempio per altre zone: il fattore artistico è determinante, la storia del soggetto prosegue anno dopo anno con immutato fascino. Bravi!

New Lac

New Lac è orgogliosa di aver partecipato a questo nuovo progetto di riqualificazione urbana promosso dal Comune di Milano, che vede di nuovo protagonista l’arte, il colore e il fumetto, come elementi qualificanti.

L’area urbana di Via Pesto e di Via San Cristoforo ha visto in questi ultimi due anni un’interessante riqualificazione, grazie anche alla rivisitazione di due personaggi iconici del fumetto. Prima Valentina di Guido Crepax ed ora Diabolik di Angela e Luciana Giussani, espressioni artistiche che riportate sui grandi murales di queste aree Milanesi, coinvolgono persone e territorio, mettono in luce arte e cultura, ricreando uno spazio coinvolgente a attrattivo. Un plauso all’Amministrazione del territorio per queste belle iniziative e agli artisti We Run the Streets per l’ottimo lavoro eseguito.

Consorzio Bramante

Il fumetto è un modo di raccontare storie tipico dei nostri tempi, attraverso personaggi e immagini che sono entrati ed entrano nel cuore dei lettori. Questo fa parte della nostra cultura, è letteratura, è arte, sono le nostre storie raccontate in chiave moderna.

Ammiriamo l’iniziativa di promuovere l’arte e la cultura attraverso il fumetto e la street art che lasciano alla città un segno, speriamo indelebile, della cultura e dell’arte della nostra epoca, abbelliscono i muri della città, rivalutano i quartieri ed è per noi un onore farne parte.

Bravi gli artisti di We Run the Streets che hanno ridato vita ai personaggi e grazie al Municipio 6 del Comune di Milano che lo ha reso possibile.