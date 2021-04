Buccinasco, riqualificazione strade e marciapiedi

Da mercoledì 21 aprile inizieranno nuovi interventi per il rifacimento di strade, marciapiedi e attraversamenti pedonali. Attenzione, durante i lavori saranno istituiti divieti di sosta e sensi unici alternati ove necessario

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 19 aprile 2021 – Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi, attraversamenti pedonali e rotatorie sul territorio comunale.

Da mercoledì 21 aprile e fino alla fine del mese di maggio ci saranno le seguenti attività:

• attraversamento pedonale di via Greppi (farmacia comunale 1)

Sarà istituito il senso unico alternato per consentire la rimozione dell’attuale attraversamento rialzato e il rifacimento.

• Rifacimento marciapiede in via Mascherpa: si procederà con la riqualificazione del marciapiede lato scuola, realizzato con autobloccanti

• Rifacimento marciapiede in via Nanetti, realizzato in autobloccanti nella porzione adiacente la recinzione condominiale nel tratto compreso tra via F.lli Cervi e via Padre Pio

• Rifacimento marciapiede in via Leopardi, con la demolizione e rifacimento del solo tappetino in asfalto. Prevista anche la demolizione di un piccolo tratto di marciapiedi in quanto compromesso dalle radici degli alberi

• Rifacimento marciapiede in via 1° Maggio con la demolizione e rifacimento del solo tappetino in asfalto, nel tratto che costeggia la Caserma compreso tra via Pisa (ancora in via Lario) e via 1° Maggio 5

• Rifacimento sede stradale in via della Costituzione nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mulino Bruciato e il confine con il territorio comunale di Milano

• Rifacimento sede stradale e parcheggi in via Lecco, nel tratto compreso tra viale Lombardia e via Leopardi

• Rifacimento sede stradale in via Privata Molino dall’intersezione con via Mantegna fino al civico n. 22 e fino al parcheggio del Centro commerciale “Ozi e Negozi”

• Rifacimento sede stradale e parcheggi in via Trieste da piazza Libertà al confine con il territorio comunale di Corsico

• Rifacimento sede stradale in via Vecchia Vigevanese nel tratto compreso tra via 2 Giugno del Comune di Corsico e il confine con il territorio comunale di Milano.

Le lavorazioni lungo via Vecchia Vigevanese verranno effettuate in orario serale/notturno allo scopo di non creare eccessivi disagi alla circolazione veicolare (soprattutto per quanto riguarda le linee di Trasporto Pubblico Locale che la percorrono).

Ci scusiamo per gli eventuali disagi ai residenti.

Successivamente, sulla base di una programmazione temporale in fase di redazione, verranno riqualificate anche due rotatorie: quelle in corrispondenza delle intersezioni stradali tra via Lomellina/via Guido Rossa e tra via Resistenza/via Toscanelli/De Vecchi.

