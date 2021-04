PICCOLO TEATRO APERTO. DOMANI FLASH MOB IN PIGIAMA E PANTOFOLE E INCONTRO SUI LINGUAGGI DELL’ARTE COME TERAPIA E CURA

Milano, 19 aprile 2021 – Gli appuntamenti per domani, martedì 20 aprile, al Piccolo Teatro Aperto.

Alle ore 7.40 flash mob “Sveglia!!!” in pigiama, pantofole e tazzina del caffè.

Alle ore 11 si svolge l’incontro “Linguaggi dell’Arte come Terapia e Cura” dedicato ai linguaggi dell’arte che possono contribuire nel benessere e nella cura psicofisica dell’individuo. I relatori porteranno la loro specifica esperienza specificando anche il valore tecnico – scientifico della propria ricerca e pratica scenica nell’ambito della terapia. Modera l’incontro Enya Idda, arteterapeuta. Ospiti: Leonardo Spina (autore, formatore, clown dottore e pioniere in Europa della Gelotologia), Arianna Marano (Teatro de los Sentidos), Rosita Volani (Olinda Onlus), Roberto Ercole Moroni Grandini (medico, direttore Hospice Cascina Brandezzata), Alessia Zanchetta (CSC Centro per la Scena Contemporanea).

Coordinamento Spettacolo Lombardia: https://www.facebook.com/Coordinamentospettacololombardia.

Il Coordinamento Spettacolo Lombardia è composto da Lavoratrici e Lavoratori Spettacolo Lombardia, A2U-Attrici Attori Uniti, Sarte di Scena, Lirica Muta, Movimento di scena, CUB informazione e spettacolo, Attrezzismo Violento, Saltimbanchi Senza Frontiere, Teatranti Uniti Como e Provincia, Brescia Unita Lavoratrici e Lavoratori dello Spettacolo e da singole individualità.