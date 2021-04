POSTE ITALIANE: IN CONSEGNA OGGI 69.100 DOSI DEL VACCINO MODERNA IN LOMBARDIA

Oggi in consegna 69.100 dosi di cui 20.300 a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 aprile 2021 – Stanno arrivando in queste ore i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna presso gli Ospedali della Lombardia di 69.100 dosi del vaccino Moderna.

Di questi, 20.300 dosi sono destinate all’Ospedale Metropolitano Milano Niguarda, l’Ospedale Fatebenefratelli-Sacco e l’Ospedale San Paolo di Milano.

Nella prima parte della mattinata alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini a Piacenza e stanno proseguendo il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale nelle strutture ospedaliere delle dodici province lombarde.

In totale il Corriere SDA, in collaborazione con l’Esercito Italiano, consegnerà oggi in Italia circa 207.000 dosi di vaccini Moderna di cui 69.100 in Lombardia.

V.A.