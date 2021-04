(mi-lorenteggio.com) MIlano, 20 aprile 2021 – Stamane, alle ore 7.19, lungo la Autostrada A1, in direzione Nord, nel tratto tra il casello di Melegnano e la Tangenziale Ovest, per un incidente tra due auto, la cui dinamica è in fase di accertamento, il traffico è fortemente rallentato.

Tre le persone coinvolte, delle quali una ferita in codice giallo, e in corso sono i soccorsi del personale sanitario e dei Vigili del Fuoco.

Redazione