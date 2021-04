PICCOLO TEATRO APERTO. DOMANI INCONTRO CON IL REGISTA RENATO SARTI

Milano, 20 aprile 2021 – Gli appuntamenti per domani, mercoledì 21 aprile, al Piccolo Teatro Aperto.

Ore 11 si svolge l’incontro “Caporalato 2.021 – Non è solo la pandemia a colpire gli operai” con le lavoratrici e i lavoratori della Maschio NS, per unire le lotte contro il caporalato moderno, l’utilizzo degli appalti per diminuire il costo del lavoro e lo sciacallaggio delle risorse pubbliche nella fase pandemica. Intervengono Sergio Caprini dello SLAI COBAS e gli operai della Maschio Ns di Grezzago (Mi).

Ore 17.30 si svolge l’incontro pubblico con il regista Renato Sarti dal titolo “Il teatro e la memoria storica” per indagare il rapporto tra storia e teatro partendo da una descrizione e rievocazione di quello che è stato il Piccolo Teatro di Milano durante il fascismo, luogo di isolamento e tortura ad opera della Legione Autonoma Ettore Muti.

Coordinamento Spettacolo Lombardia: https://www.facebook.com/Coordinamentospettacololombardia.

Il Coordinamento Spettacolo Lombardia è composto da Lavoratrici e Lavoratori Spettacolo Lombardia, A2U-Attrici Attori Uniti, Sarte di Scena, Lirica Muta, Movimento di scena, CUB informazione e spettacolo, Attrezzismo Violento, Saltimbanchi Senza Frontiere, Teatranti Uniti Como e Provincia, Brescia Unita Lavoratrici e Lavoratori dello Spettacolo e da singole individualità.