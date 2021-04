Incidente mortale a Corsico: gli sviluppi

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 21 aprile 2021 – C’è massimo riserbo sullo sviluppo delle indagini relative all’incidente mortale avvenuto il 17 aprile scorso in via Di Vittorio. Poiché uno dei reati contestati ai due giovani in moto è l’omicidio stradale, l’ufficiale della polizia locale che sta coordinando le indagini, su incarico della magistratura, sta raccogliendo tutti gli elementi necessari a delineare il quadro accusatorio L’obiettivo è definire, nel dettaglio, le responsabilità di tutti coloro che sono coinvolti direttamente o indirettamente. Il guidatore guidava solo con il foglio rosa e la moto era senza assicurazione.

In particolare, sono state riesaminate le immagini scattate durante i rilievi eseguiti subito dopo l’incidente. Non solo dei mezzi coinvolti, ma anche di tutta l’area circostante. Analizzando i fotogrammi di alcune telecamere.

L’accurato lavoro svolto dagli investigatori della polizia locale ha portato ad acquisire agli atti degli scatti di alcuni particolari dello scooter e della bicicletta. Sarà poi il magistrato a decidere la convalida degli oggetti e dei veicoli posti sotto sequestro.

Oggi sono stati ascoltati dei testimoni. E l’appello del comando della polizia locale e rivolto a tutti coloro che vivono nella zona o che passavano, al momento dell’impatto, sulla nuova Vigevanese. E che potrebbero aver visto qualcosa. Sono utili anche dei particolari che, solo in apparenza, potrebbero sembrare insignificanti.

Intanto, il sindaco Stefano Ventura ha convocato una riunione per concordare, con la polizia locale e l’ufficio tecnico, gli interventi più urgenti da attuare per le strade più critiche. Eventualmente anche di natura strutturale