Lissone. Parchi e Giardini pubblici, la Polizia Locale rafforza i controlli

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 21 aprile 2021. Più controlli nei Parchi e nei Giardini pubblici per assicurare la vivibilità degli spazi verdi e delle aree gioco, oltre a verificare il rispetto delle disposizioni governative anti-contagio.

Su richiesta del Sindaco Concettina Monguzzi, gli agenti del Comando di Polizia Locale già a partire da questo fine settimana aumenteranno ulteriormente la presenza nei Parchi pubblici del territorio che nella bella stagione si riempiono di famiglie, nonni, bambini e giovanissimi.

Con l’ormai imminente inizio della stagione estiva, la Polizia Locale metterà in campo un maggior numero di servizi, prevedendo un rafforzamento delle presenze negli orari in cui si concentra la massima presenza di utenza.

Il controllo dei luoghi pubblici all’aperto negli orari diurni avverrà con le pattuglie disponibili in modo continuativo ed anche con specifici servizi in abiti civili; nei fine settimana, a partire dal mese di maggio, è in fase di valutazione il supporto nel controllo da parte di associazioni già presenti sul territorio.

Gli agenti avranno il compito, all’interno dei Parchi e dei Giardini, di prevenire circostanze che possano compromettere il rispetto della quiete pubblica e dell’ambiente, oltre a svolgere una funzione di deterrente. Un’attività di ‘osservazione’, che avrà inoltre il compito di garantire il rispetto delle ordinanze comunali contenute nel “Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile” in vigore.

“Intensificheremo i controlli delle nostre aree verdi, mettendo in atto azioni coordinate di miglioramento della sicurezza e del decoro urbano nei Parchi e nei giardini pubblici – spiega Matteo Caimi, comandante della Polizia Locale di Lissone – Nella maggior parte dei casi si tratta di far rispettare semplici norme di convivenza civile. Il Regolamento in vigore vieta, ad esempio, il consumo di bevande alcoliche all’interno delle aree verdi e richiama al corretto utilizzo dell’arredo urbano, compresi i giochi per i bambini. Una particolare attenzione verrà posta anche in tema della corretta gestione degli animali che frequentano i nostri giardini”.

“L’attività di presidio mobile si concentrerà in particolare sul Centro storico e su quelle aree verdi in cui vengono segnalate situazioni potenzialmente critiche – afferma il Sindaco Concettina Monguzzi – questa intensificazione dei controlli avrà l’obiettivo di far sentire i cittadini più tranquilli e sicuri. Vogliamo poter intervenire nell’immediato in caso di situazioni che venissero segnalate al Comando di Polizia locale”.

