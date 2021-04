Intervento dei Vigili del fuoco stamattina a Milano, in zona Dateo, per spegnere l’incendio in un appartamento al secondo piano di una palazzina. Soccorsa dalle squadre una coppia di anziani all’interno della casa, stabile completamente evacuato. In corso le indagini del nucleo NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) per stabilire le cause del rogo