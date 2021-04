Buccinasco (22 aprile 2021) – Insieme all’ANPI di Buccinasco sez. Fulvio Formenti e al Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, l’Amministrazione comunale domenica 25 aprile celebra il

76° anniversario della Liberazione ricordando chi ha combattuto per la democrazia e la pace del

nostro Paese.

Alle ore 11 si terrà la cerimonia in forma ristretta in piazza dei Giusti (via Manzoni) che verrà

trasmessa in diretta Facebook sulla pagina comunale.

Dopo la deposizione della corona d’alloro e gli interventi del sindaco Rino Pruiti, del ANPI e del

Consiglio dei Ragazzi sarà inaugurato per l’occasione il nuovo murale dedicato al Presidente

Sandro Pertini, a cura dell’artista Mario Jin dell’associazione We Run The Streets. L’opera è

realizzata su un manufatto di E-distribuzione che ha condiviso il progetto dell’Amministrazione

comunale, ospitando gentilmente il murale. Alla cerimonia parteciperà anche l’Associazione

bandistica G. Verdi.

Alle ore 11.30 si svolgerà una seconda cerimonia nel vicino Giardino dei Giusti, nato nel 2019 per

onorare i Giusti di tutto il mondo, ispirandosi al memoriale e giardino di Yad Washem a

Gerusalemme. Saranno inaugurate nuove targhe, con gli interventi dell’assessore Emilio

Guastamacchia e del consigliere comunale Simone Mercuri. Sarà presente anche l’onorevole

Emanuele Fiano, tra i sostenitori della creazione del Giardino dei Giusti al Monte Stella a Milano.

Suo padre, lo scrittore Nedo Fiano, scomparso pochi mesi fa, fu deportato ad Auschwitz dove perse

l’intera famiglia.

Oltre alla sostituzione della targa a Piersanti Mattarella, ucciso da Cosa Nostra nel 1980,

l’Amministrazione ha deciso di ricordare i Giusti Gino Bartali e Irena Sendler. Gino Bartali fu uno

dei ciclisti professionisti più amati d’Italia e durante la Seconda guerra mondiale rischiò la propria

vita e quella della sua famiglia per salvare centinaia di ebrei in fuga: usando gli allenamenti come

copertura, Bartali percorse migliaia di chilometri trasportando carte d’identità e altri documenti

contraffatti, nascosti nel telaio della sua bici. Per il suo contributo, nel 2013 l’organizzazione Yad

Vashem ha assegnato a Gino Bartali il titolo di “Giusto fra le Nazioni”. Stesso titolo per l’infermiera

polacca Irena Sendler che salvò circa 2500 bambini ebrei, trasferendoli dal ghetto di Varsavia a

centri di assistenza, nascondendoli in ambulanze e continuando ad aiutare gli ebrei anche dopo

arresto e torture. In ricordo di tutti i caduti, sabato 24 aprile alle ore 18 sarà celebrata la S. Messa presso la parroc –

chia SS. Gervaso e Protaso in S. Maria Assunta (Romano Banco). Domenica 25 aprile alle ore 10.30

il sindaco deporrà la corona d’alloro anche al Monumento ai Caduti davanti al Municipio con i rappresentanti del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Seguirà la manifestazione pubblica

dalle ore 11.