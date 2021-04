Corsico. Rinnovato per 2 anni lo “Sportello di orientamento legale”

Corsico (22 aprile 2021) – La Giunta ha recentemente deliberato il rinnovo per due anni dello “Sportello di orientamento legale”, in convenzione con l’Ordine degli avvocati di Milano, che lo ha istituito nel 2007.

Il servizio viene fornito a titolo gratuito da avvocati iscritti all’Ordine e ha l’obiettivo di fornire ai cittadini e alle imprese, per tutte le materie, informazioni chiare e qualificate su costi e tempi della giustizia, ricerca di un avvocato, metodi alternativi per la soluzione delle controversie, difesa d’ufficio, giudice di pace, patrocinio a spese dello Stato e adempimenti necessari per instaurare una causa.

L’amministrazione comunale mette a disposizione degli avvocati il personale di segreteria e la sala Giunta, tutti i martedì alle ore 14, per lo svolgimento degli incontri.

Per prenotare un appuntamento, occorre telefonare allo 02 4480.209.

Il servizio di “Sportello di orientamento legale” è riservato ai cittadini e alle imprese di Corsico.