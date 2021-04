25 Aprile: le iniziative a Cesano Boscone – programma

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 23 aprile 2021 – Anche quello di quest’anno sarà un 25 Aprile diverso da quello tradizionale. A causa dell’emergenza sanitaria la città di Cesano, infatti, dovrà rinunciare al consueto corteo.



In occasione del 76esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo, al mattino, si terrà la deposizione delle corone d’alloro al monumento della Resistenza, al cimitero di via Rimembranze e infine al monumento ai Caduti, alla presenza del sindaco Simone Negri e della vicepresidente della sezione locale dell’ANPI Paola Ariis.

Successivamente, alle ore 10.30, ci sarà una cerimonia al Parco Pertini, arricchita da un momento musicale con la Scuola civica di musica gestita da Ricordi Music School; la cittadinanza potrà seguire gli interventi del Sindaco e della Vicepresidente dell’ANPI in diretta streaming sul canale YouTube del Comune.



“Purtroppo, per il secondo anno consecutivo – dichiara il primo cittadino – saremo costretti a rinunciare alle tradizionali celebrazioni del 25 aprile, una data che da 76 anni unisce le donne e gli uomini del nostro Paese attorno ai valori della Resistenza e della libertà. Pilastri della nostra democrazia, scolpiti nella Costituzione repubblicana. Questa pandemia, il dolore per chi ci ha lasciato e il pensiero per chi in queste ore lotta contro il virus ci impongono sobrietà e rigore, ma certamente nessuno di noi dimentica il significato di questa giornata. E sono certo, saprà onorarla nel miglior modo possibile, facendo memoria delle vite valorose e coraggiose che hanno lottato per consegnarci ciò di cui godiamo oggi”.

