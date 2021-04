25 APRILE, STORIE DI LIBERTA’, IL PD MILANO CELEBRA LA LIBERAZIONE CON UNA MARATONA DI RACCONTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 aprile 2021- – Per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia, la città di Milano dovrà rinunciare al tradizionale corteo del 25 aprile. Una rinuncia, imposta dalla situazione sanitaria in corso, che ha spinto il PD Milano Metropolitana a pensare a modalità diverse per celebrare la Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo e unire la sua comunità attorno ai valori fondamentali di libertà, democrazia e antifascismo. A partire dalle ore 17, domenica 25, sulla pagina Facebook del PD Milano Metropolitana sarà trasmessa in diretta una maratona di 35 storie sulla Liberazione e la Resistenza, raccontate da elette e eletti nelle istituzioni, iscritte e iscritti, attiviste e attivisti, che hanno risposto all’appello inviando i loro contributi. Si chiama Storie di Libertà l’iniziativa promossa dal Partito Democratico milanese con l’obiettivo di ripercorrere e rivivere, attraverso volti, luoghi e aneddoti, un pezzo fondamentale della storia del nostro Paese. “Fare memoria delle nostre radici e dare voce a chi ha combattuto per i valori e le libertà di cui godiamo oggi è per un noi un dovere morale – afferma la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani -. Conservare il ricordo e tramandarlo attraverso il coraggio di donne e uomini che sono arrivati a dare la vita per combattere contro la guerra e la dittatura fascista è il solo antidoto che abbiamo per far sì che ciò che è stato non si ripeta mai più. La minaccia dell’odio che corre sui social e le moderne forme di autoritarismo dentro e fuori ai confini europei ci impongono di essere vigili e ci aprono gli occhi sulla fragilità di un bene preziosissimo, quale è la democrazia. Per nessun motivo dobbiamo dare per scontato quello che abbiamo oggi: l’antifascismo, i diritti e le libertà vanno coltivati ogni giorno e fatti rivivere nelle nostre azioni quotidiane”- conclude Roggiani.