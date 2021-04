Cesano Boscone. Tre incidenti: 19enne investito in bici, 16enne con il monopattino e una ragazza a piedi

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 23 aprile 2021 – Tre incidenti nelle ultime 24 ore, fortunatamente, senza gravi conseguenze sono avvenuti a Cesano Boscone tra la via Roma e la via Milano/via Curiel (Corsico).

Il primo incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle ore 18.25, in via Roma, all’altezza del civico 76, quando una ragazza di 20 anni è stata trasportata all’ospedale San Carlo di Milano in codice verde, dopo esser stata urtata da una vettura all’altezza delle strisce pedonali.

Il secondo incidente, è avvenuto al confine tra Cesano Boscone e Corsico, all’incrocio tra la via Curiel e al via delle Querce, stamane alle ore 7.30 quanto un ragazzo di 16 anni, dopo esser caduto dal monopattino è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

L’ultimo sinistro stradale, all’incroci tra la via Roma e la via Milano, all’altezza del civico 26, un ragazzo di 19 anni è stato urtato da una vettura, mentre era in sella alla sua bici cadendo a terra. Dopo esser stato soccorso, dal personale sanitario di un’ambulanza, è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Paolo di Milano.

V. A.