COVID, PRESIDENTE FONTANA: UFFICIALE, LOMBARDIA IN FASCIA GIALLA DA LUNEDÌ – VIDEO

Milano, 23 aprile 2021 – “È ufficiale, da lunedì la Lombardia è in fascia gialla”. Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Me lo ha appena comunicato il ministro della Salute Roberto Speranza. Conferma che aspettavamo visto che i dati, grazie all’impegno di tutti, sono in miglioramento da giorni. Sono convinto – ha concluso Fontana – che sapremo non disperdere questa opportunità”.