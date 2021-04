TEST ANTIGENICI RAPIDI PER LE SCUOLE, DG WELFARE: DISPONIBILI PER I RAGAZZI CHE FREQUENTANO ISTITUTI CHE HANNO ADERITO ALL’OFFERTA, PURCHÉ ASINTOMATICI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 aprile 2021 – In merito a un’informazione virale non ufficiale di Regione Lombardia sull’attività di testing in ambito scolastico per gli studenti tra i 14-19 anni delle scuole Superiori o Istituti di Formazione Professionale che riporta un link dell’istituzione regionale, la Dg Welfare precisa che “in attuazione della delibera 4319 dello scorso mese di febbraio, il servizio di prenotazione del Tampone Antigenico COVID-19 è disponibile per i ragazzi che frequentano le scuole che hanno aderito all’offerta, purché asintomatici”.

Per prenotare occorre collegarsi al Portale www.prenotasalute.regione.lombardia.it – sezione ‘Prenota un tampone Covid per la Scuola’ o dalla APP SALUTILE Prenotazioni con:

– il codice fiscale dello studente/personale scolastico

– le ultime 5 cifre della Tessera Sanitaria

– la data di scadenza della tessera sanitaria

– i dati di contatto (recapito telefonico per ricevere sms ed e-mail).

Si sottolinea che “In caso di positività al test antigenico rapido è necessario sottoporsi al test molecolare e se confermata la positività il soggetto viene identificato come nuovo caso Covid-19 positivo e applicate le indicazioni di isolamento e ai suoi contatti stretti le indicazioni di quarantena”.