VACCINAZIONI ANTI-COVID, IN PROVINCIA DI LECCO IL PRIMO HUB OSPITATO DA UN’AZIENDA PRIVATA

Cernusco Lombardone/LC, 23 apr.) Si è conclusa con due visite in provincia di Lecco, la giornata del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che precedentemente aveva fatto tappa nel varesino e nel comasco.

Il governatore, affiancato dal sottosegretario alla Presidenza Antonio Rossi, si è recato al ‘Palataurus’ di Lecco e al centro ‘Technoprobe’ di Cernusco Lombardone, hub vaccinale ospitato in un’azienda privata. La ‘Technoprobe S.p.A.’ ha infatti offerto a Regione Lombardia un proprio spazio di circa 1.500 mq per rafforzare la campagna di vaccinazione di massa all’interno di un edificio appena costruito.

“Anche nel lecchese – ha detto Fontana – ho potuto constatare la bontà e l’impegno di tutti coloro che si dedicano con grandissima professionalità al buon funzionamento di queste realtà. Centri ben strutturati, con un’ottima organizzazione. Ora non ci resta che attendere l’arrivo da Roma di altri vaccini”.

“Questa emergenza – ha concluso Fontana – ha fatto emergere la parte migliore di una Lombardia dal ‘cuore grande’, con tante associazioni e migliaia di volontari pronti a mettersi al servizio del prossimo. Ringrazio tal proposito ‘Technoprobe’ per la preziosa disponibilità messa in campo”.

Soddisfazione anche nelle parole del sottosegretario Antonio Rossi: “Mi ha fatto piacere – ha aggiunto – aver toccato con mano la soddisfazione non solo di chi lavora, ma anche e soprattutto di chi viene vaccinato. Ho riscontrato inoltre l’apprezzamento della gente per l’ottima organizzazione della campagna vaccinale. L’idea di aver realizzato queste grandi strutture è stata vincente: in questo modo possiamo garantire un numero elevato di somministrazioni in poco tempo”.

Il Centro vaccinale ‘Pala Taurus’ di Lecco è realizzato da ASST di Lecco e da ATS Brianza con la collaborazione, nella fase di apertura, del Comune di Lecco e della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus. Il centro è attivo da sabato 3 aprile ed è stato ufficialmente convertito per le vaccinazioni di massa dal 12 aprile.

L’hub ‘Technoprobe S.p.A.’ di Cernusco Lombardone è stato realizzato dall’ASST di Lecco sotto l’egida di ATS Brianza. E’ attivo sul territorio lecchese dal lunedì 19 aprile. La famiglia Crippa proprietaria della struttura lo lascerà al servizio del pubblico finché ce ne sarà bisogno. Per il momento saranno attive 5 linee, a regime saranno 12 per circa 1.600 vaccinazioni al giorno. (LNews)

