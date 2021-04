La finale dei playoff: il 5° posto con Modena chiude la stagione di Milano

L’Allianz Powervolley impegnata domani all’Allianz Cloud per conquistare un posto in Europa

IN SINTESI: Finisce all’Allianz Cloud la stagione dell’Allianz Powervolley: domani pomeriggio (h 18, diretta sul canale 58 di Raisport) Milano ospita Modena per la finale dei playoff 5° posto che mettono in palio un posto nella CEV Challenge Cup del prossimo anno. Trofeo conquistato un mese fa proprio dai meneghini un mese fa e che Piano e compagni vorranno difendere anche nella prossima stagione. L’ultimo ostacolo tra Milano e l’Europa sarà Modena che, in semifinale ha battuto 3-0 Piacenza, e che rappresenta un ostacolo ostico: servirà una grande prova collettiva per conquistare l’obiettivo. A presentare il match sono le parole del tecnico Piazza: «Non è mai facile preparare una partita di questo livello, perché la squadra che abbiamo di fronte è un avversario preparato a qualsiasi competizione. Sappiamo quello che vogliamo da noi stessi e scenderemo in campo con il coltello tra i denti, sapendo che sarà una partita molto complicata».

MILANO – Ultima giornata di vigilia pre match per l’Allianz Powervolley che domani pomeriggio (h 18, diretta su Raisport) chiuderà ufficialmente la stagione con la finale dei playoff 5° posto. Si gioca all’Allianz Cloud di Milano con la squadra di coach Piazza che sfiderà nell’atto finale del mini torneo Modena per conquistarsi l’ultimo posto disponibile per l’Europa della prossima stagione e difendere così da campione in carica la CEV Challenge Cup.

Non poteva esserci miglior epilogo per Piano e compagni che, dopo un anno lungo e complicato, nonché ricco di sacrifici, si preparano per l’ultimo impegno ufficiale. La finale con Modena sarà il termine di una stagione che ha consegnato alla società del presidente Lucio Fusaro il primo titolo della propria storia, quella CEV Challenge Cup conquistata solo un mese fa ad Ankara e che dovrà essere difesa anche nella prossima annata. Anche per questo la finale dei playoff 5° posto assume per i ragazzi di coach Piazza un significato ancor più importante. Finire inoltre la stagione tra le mura amiche dell’Allianz Cloud è la conclusione più giusta per l’Allianz Powervolley: dopo le ultime gare giocate al Centro Pavesi (gli ultimi due turni della pool e la semifinale con Verona) l’atto finale dei Playoff 5° posto si giocherà nell’impianto di piazzale Stuparich dove, dall’altra parte della rete, Milano si troverà di fronte Modena che ha battuto in semifinale con un secco 3-0 Piacenza. Un risultato inaspettato, che dimostra tuttavia la pericolosità dell’avversario che ha trovato la giusta amalgama in questo torneo con un mix di giocatori esperti e giovani promesse. L’obiettivo per Piano e compagni resta però immutato: conquistare l’accesso all’Europa del prossimo anno e, per farlo, sarà necessario solo vincere anche contro questa Modena, già battuta nei precedenti 3 incontri stagionali (due in regular season, una nel torneo di questi playoff).

A presentare il match è il tecnico Roberto Piazza, vero stratega della squadra e grande motivatore del gruppo da lui guidato: «Non è mai facile preparare una partita di questo livello, primo perché la squadra che abbiamo di fronte è un avversario preparato a qualsiasi competizione, secondo perché ha giocatori molto esperti. Sappiamo quello che vogliamo da noi stessi e scenderemo in campo con il coltello tra i denti, sapendo che sarà una partita molto complicata. L’accesso all’Europa della prossima stagione è uno degli obiettivi che ci eravamo dati ad inizio stagione e che vogliamo conquistare in questa finale dei Play Off 5° posto con Modena».

STATISTICHE

Il match Allianz Powervolley Milano – Leo Shoes Modena sarà il confronto numero 21 tra le due società: 5 successi per Milano, 15 per Modena.

EX

Yuki Ishikawa a Modena nel 2014/15, Matteo Piano a Modena dal 2014/15 al 2016/17, Tine Urnaut a Modena nel biennio 2017-2018, Elia Bossi a Milano nel 2018/19, Nemanja Petric a Milano nel 2019/20.

DIRETTA TV

Il match delle 18.00 Allianz Powervolley Milano – Leo Shoes Modena sarà visibile in diretta Raisport, canale 58 del DDT.

PROBABILI FORMAZIONI

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Urnaut – Basic, Pesaresi (L). All. Piazza.

Leo Shoes Modena: Christenson – Buchegger, Mazzone – Bossi, Rinaldi – Petric, Grebbenikov (L). All. Giani.

Arbitri: Cappello – Canessa. Terzo Arbitro: Pettenello.

Impianto: Allianz Cloud di Milano