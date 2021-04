Milano. Città Metropolitana: affidate ai tecnici di MM la progettazione del prolungamento MM3

Milano, 24 aprile 2021. Affidare ai tecnici di MM la progettazione del prolungamento MM3, con un mandato chiaro: studiare una soluzione su ferro che arrivi sino a Paullo e che consenta di prolungare il trasporto pubblico anche oltre, fino a Crema.

Questo il risultato di un incontro convocato oggi dal Comune di Milano e dalla Città Metropolitana di Milano per ridare slancio al progetto di prolungamento della linea gialla M3 da San Donato sino a Paullo.

All’incontro hanno partecipato esponenti politici di diversa estrazione politica, sia delle forze di governo che di opposizione. Erano presenti Senatori e Deputati, insieme a diversi Consiglieri regionali: un segnale di unità d’intenti forte, ulteriormente valorizzato dalla presenza dei Sindaci dei territori interessati (Sud Est Milanese e Cremasco), che da lungo tempo attendono segnali importanti verso questi obiettivi.

Il vertice ha portato all’impegno – tra l’altro sostenuto da tanti Ordini del Giorno e Mozioni già votati o calendarizzati nei diversi Consigli Comunali – di chiedere dunque un progetto concreto a MM.

“Questa decisione – commenta la vice sindaca metropolitana Arianna Censi – era attesa da tempo e, come i Sindaci hanno sottolineato, avrà sicuramente ricadute positive per i Comuni, per l’ambiente e per la vita delle nostre concittadine e dei nostri concittadini che da sempre premiano scelte amministrative orientate alla sostenibilità e al green: verso l’ambiente ci orienta l’Europa con il Recovery fund, verso l’ambiente si muovono gli Amministratori locali.”