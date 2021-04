25 APRILE A CESANO BOSCONE: LA CERIMONIA AL PARCO PERTINI – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 aprile 2021 – Oggi, ricorre il 76esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo e anche quello di quest’anno sarà un 25 Aprile diverso da quello tradizionale, ma, oggi, grazie anche alla bella giornata primaverile, il centro cittadino era affollato, dopo tanto tempo. Ma, a causa dell’emergenza sanitaria la città di Cesano, infatti, ha rinunciare al consueto corteo nelle vie del centro storico



In mattinata, come tradizione cittadina, si è svolta la deposizione delle corone d’alloro al monumento della Resistenza, al cimitero di via Rimembranze e al monumento ai Caduti, alla presenza del sindaco Simone Negri e della vicepresidente della sezione locale dell’ANPI Paola Ariis.

Successivamente, alle ore 10.30, si è svolta la cerimonia al Parco Pertini, arricchita da un momento musicale con la Scuola civica di musica gestita da Ricordi Music School.

“Purtroppo, per il secondo anno consecutivo – dichiara il primo cittadino – saremo costretti a rinunciare alle tradizionali celebrazioni del 25 aprile, una data che da 76 anni unisce le donne e gli uomini del nostro Paese attorno ai valori della Resistenza e della libertà. Pilastri della nostra democrazia, scolpiti nella Costituzione repubblicana. Questa pandemia, il dolore per chi ci ha lasciato e il pensiero per chi in queste ore lotta contro il virus ci impongono sobrietà e rigore, ma certamente nessuno di noi dimentica il significato di questa giornata. E sono certo, saprà onorarla nel miglior modo possibile, facendo memoria delle vite valorose e coraggiose che hanno lottato per consegnarci ciò di cui godiamo oggi”.

