Milano. Aperto da oggi il centro vaccini a Citylife: organizzato per somministrare circa 10.000 inoculazioni al giorno

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 aprile 2021 – Da stamane, Milano e la Lombardia dispongono di un ulteriore aiuto per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Ha aperto il più grande HUB d’Italia.

Si tratta del nuovo e più grande hub vaccinale della Regione, realizzato a Milano in Piazza VI Febbraio grazie alla collaborazione tra Fondazione Fiera Milano e Generali, con il contributo e la partecipazione di importanti partner privati quali Cisco e Moncler.

Il nuovo centro è stato allestito all’interno del ‘Generali Square Garden’ (ex Padiglione 3 di Fiera Milano, noto anche come ‘Palazzo delle Scintille’) in linea con le indicazioni del piano di vaccinazione massiva di Regione Lombardia e risponde all’esigenza di avere ulteriori e adeguati spazi sul territorio per proseguire le inoculazioni con un ritmo sempre più sostenuto.

La gestione del nuovo centro vaccinale – che è organizzato per somministrare circa 10.000 inoculazioni al giorno, dalle 8.00 alle 20.00, weekend compresi – sarà coordinata dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, in stretta collaborazione con ASST Rhodense, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, ASST Santi Paolo e Carlo.

Nel dettaglio, l’hub disporrà di 72 linee di erogazione vaccinale e di un percorso codificato a tappe che parte dall’accettazione e registrazione dell’utente all’anamnesi col medico, prosegue verso i box di inoculo del vaccino e termina presso la zona di osservazione e prenotazione della seconda dose, dove avviene la consegna del certificato vaccinale al termine del ciclo di vaccinazione.

STORIA: GENERALI SQUARE GARDEN (PALAZZO DELLE SCINTILLE – PADIGLIONE 3 – PALAZZO DELLO SPORT)

Appena acquistata l’area della piazza d’armi della città, il neonato Ente Fiera di Milano avviò la costruzione della Fiera con un grande padiglione permanente: il Palazzo dello Sport di Piazza VI Febbraio.

Uno spazio pensato come multifunzionale che potesse accogliere stand fieristici ma anche ospitare grandi eventi sportivi. Il Palazzo dello Sport fu dunque il primo palazzetto della città di Milano.

Noto anche come Padiglione 3, venne progettato da Paolo Vietti Violi, costruito in meno di sei mesi e inaugurato nell’aprile 1923, in occasione della prima Fiera Campionaria nel nuovo quartiere fieristico.

Nel corso della sua lunga storia ha ospitato diverse grandi competizioni sportive, dalla Sei Giorni di Ciclismo a incontri di pugilato e partite di basket ai massimi livelli.

Un evento in particolare ha legato la città di Milano al Palazzo dello Sport di Piazza VI febbraio. Nel 1946 il Teatro alla Scala non poteva ospitare l’intera stagione musicale, troppi i danni subiti nella Guerra. La Fiera di Milano mise così a totale disposizione il proprio padiglione, il primo ricostruito, che ospitò l’intero anno operistico scaligero.

Così il 20 luglio 1946, dopo l’avvallo formale del maestro Arturo Toscanini, il Palazzo si trasformò in un grande teatro, capace di oltre 6 mila posti.

Nel 2005, con il trasferimento della Fiera a Rho, l’edificio viene donato al Comune; nel 2017 Citylife spa lo ha ristrutturato, e tra il 2019 e il 2020 è stato acquisito da Generali Real Estate.