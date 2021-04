LA STRALIVIGNO RIAPRE I BATTENTI. ISCRIZIONI APERTE E VOGLIA DI ‘PICCOLO TIBET’

(mi-lorenteggio.com) Livigno, 27 aprile 2021 – Dopo un’annata difficile come quella 2020, in cui la Stralivigno si è vista costretta alla cancellazione dal calendario agonistico, la gara ora è pronta a ripartire annunciando la nuova edizione in programma sabato 24 luglio 2021. Sarà un’edizione imperdibile che riporterà i runners a confrontarsi nuovamente, dopo un anno sabbatico forzato, tra i boschi del ‘Piccolo Tibet’ immersi nella splendida natura di Livigno.

Ancora una volta in cabina di regia ci sarà il Marathon Club Livigno insieme all’Azienda di Promozione Turistica che, grazie alla grande esperienza maturata negli anni, riusciranno a manovrare sapientemente tutti i fili organizzativi per rendere unica la storica gara di trail running in altura. Partenza ed arrivo saranno posti presso la pista di atletica di Aquagranda, luogo simbolo di Livigno che da qualche anno ospita atleti da tutto il mondo per le loro preparazioni specifiche e che, per l’occasione, fungerà da quartier generale della Stralivigno.

Il percorso di 21 km sarà unico, si snoderà lungo i sentieri, le strade bianche e alcuni tratti asfaltati della valle di Livigno e porterà i partecipanti a quota 2.000 metri d’altitudine. Il programma, sebbene con la situazione pandemica sia ancora in fase di messa in opera, subirà necessariamente qualche restrizione rispetto al passato. Le disposizioni e i protocolli da attuare in materia di Coronavirus saranno da valutare in prossimità dell’evento, ma appare già chiaro e scontato che alcuni adeguamenti andranno attuati: a partire dai ristori, passando per le zone di partenza e arrivo, fino all’inevitabile limitazione sul numero dei 400 pettorali disponibili, il tutto per garantire la salute degli atleti e prevenire la diffusione del contagio. Certamente sarà una condizione nuova per tutti ma, volgendo lo sguardo al lato positivo delle cose, la gara si farà e questo è già un bellissimo traguardo da non sottovalutare di questi tempi.

Le iscrizioni sono aperte da oggi, fino al 15 giugno si potrà fruire della quota agevolata di € 30,00, poi fino al 22.07 la quota sarà di € 35,00 e dal 23.07 € 40,00 (solo presso l’ufficio gare) non c’è tempo da perdere perché i pettorali saranno solo 400 e voleranno via in un batter d‘occhio. La voglia di tornare a gareggiare è tanta e la Stralivigno lo sa, proprio per questo farsi sfuggire l’opportunità di correre nella splendida location di Livigno sarebbe davvero un peccato. Il ‘Piccolo Tibet’ vi aspetta a braccia aperte per respirare di nuovo aria buona di montagna, quell’aria che sa di sport.