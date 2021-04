Cesano Boscone. Caso della multa per la festa di compleanno del bimbo disabile, il Sindaco incontra la madre

Cesano Boscone, 28 aprile 2021- Si è svolto oggi l’incontro, nella sede del Comune di Cesano Boscone, fra la mamma del ragazzino coinvolto nei festeggiamenti multati dalla polizia locale e il sindaco Simone Negri.

Durante l’incontro, in forma molto cordiale, la madre ha approfondito le ragioni che l’hanno portata a preferire il cortile della propria abitazione piuttosto che un parco, in primis la necessità per suo figlio di sviluppare la socialità attraverso contesti familiari e protetti.

La Polizia locale nel momento dell’intervento, a seguito di più segnalazioni, si è trovata di fronte ad un cospicuo gruppo di persone, tutte facenti parte del tessuto sociale del vicinato oltre che familiare, intente a festeggiare. Di fronte a questa fotografia gli agenti non hanno potuto far altro che procedere con la sanzione. La sindrome di Tourette, di cui soffre il bambino, infatti, non presenta disturbi immediatamente espliciti e visibili.

La condizione di salute del bambino è meritevole di un’attenzione e una valutazione più ampia – dichiara il Sindaco Simone Negri – e ci auguriamo potrà essere fatta dal Prefetto a cui si è rivolta ora la famiglia, per l’eventuale annullamento della sanzione. Spiace molto vedere come in questi giorni la vicenda, e in particolare la disabilità di un ragazzo, sia stata utilizzata e strumentalizzata da alcuni esponenti politici cesanesi per attaccare, da una parte, l’amministrazione che, anche volendo, non avrebbe potuto impedire la multa e, dall’altra, il lavoro della Polizia locale impegnata quotidianamente sul territorio per prevenire e contrastare violazioni delle norme relative alla pandemia” – conclude il primo cittadino.

“Questa vicenda è assurda e abbiamo presentato un’interrogazione che discuteremo in consiglio comunale. Cesano Boscone ha problemi ben più gravi ed urgenti della festa di compleanno di un bambino all’interno di un giardino privato. È vergognoso che siano stati sanzionati con quattro verbali da 400 euro i genitori dei bimbi che stavano “festeggiando” il compleanno di un amichetto “all’aperto e con un ristretto numero di vicini e familiari, nel giardino condominiale, con una bottiglia di tè accanto a una boccetta di disinfettante per le mani, indossando tutti le mascherine, proprio come si deve.” In base a quale norma la Polizia Locale di Cesano Boscone sarebbe autorizzata ad entrare nei giardini condominiali – che sono proprietà privata – senza l’autorizzazione di un giudice?” la protesta sui social dei Consiglieri Comunali, Simona Sanfelici e Fabio Raimondo.