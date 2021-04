Giornata Mondiale della Spondilite, un reumatologo per il mal di schiena delle donne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 aprile 2021 – “Un reumatologo per il tuo mal di schiena” è il titolo dell’evento organizzato dall’ASST Gaetano Pini-CTO che si terrà in diretta sulla pagina Facebook dell’ASST, dalle 11 alle 12, il 3 maggio 2021 in occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante. Come parte del network di ospedali “Bollini rosa”, l’ASST Gaetano Pini-CTO ha aderito all’(H)Open day promosso da Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere. “Sarà un momento di confronto tra esperti e di dialogo con i pazienti, grazie alla presenze dell’Associazione ALOMAR che porterà al tavolo la voce delle donne che affetta da spondilite”, spiega il prof. Roberto Caporali, Direttore del Dipartimento di Reumatologia e Scienze Mediche dell’ASST Gaetano Pini-CTO.

Un convegno quindi a scopo informativo, con un focus sul mal di schiena: un sintomo molto diffuso e per questo spesso ignorato e non correttamente diagnosticato. Segnale che, invece, può essere espressione di uno stato infiammatorio cronico e che necessita quindi di una tempestiva valutazione specialistica reumatologica per un adeguato trattamento. È stato calcolato che sono oltre 3,5 milioni le donne italiane che sono affetta da patologie reumatologiche con esordio in età giovanile.