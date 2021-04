MILANO: SABATO 1/5 APRE IL NUOVO MERCATO AGRICOLO IN ZONA PORTELLO

Inaugurazione con l’assessore comunale Maran

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 aprile 2021. Dai formaggi di capra a quelli fatti con latte vaccino e di bufala, dal pane alla carne e dai salumi al miele: sabato 1 maggio 2021, per la prima volta nella zona del Portello a Milano, apre ai consumatori un farmers’ market di Campagna Amica. L’appuntamento per il taglio del nastro – spiega la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – è alle ore 10.00 in via Francesco De Lemene 3, alla presenza, tra gli altri, di Pierfrancesco Maran, Assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano, e di Roberto Gallizioli, Direttore della Coldiretti interprovinciale.

Ogni sabato mattina dalle ore 8 alle 13 – precisa la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – nell’area del Centro federale Pavesi della Federazione Italiana Pallavolo, arriveranno diciotto produttori agricoli con le loro eccellenze a filiera corta: frutta e verdura di stagione, vino dell’Oltrepo Pavese, olio, riso, carni bovine, salumi, formaggi, succhi e pane.

Il nuovo mercato – chiarisce la Coldiretti – si aggiunge agli altri farmers’ market di Campagna Amica già attivi a Milano, da quello coperto di Porta Romana in via Friuli 10/A (mercoledì e sabato dalle 8 alle 14, venerdì dalle 16 alle 21) a quelli all’aperto del Lido in piazzale Lotto 15 (venerdì dalle 8 alle 13) e di via Rizzoli, davanti alla sede di RCS (martedì, 8-13). A breve è anche prevista la riapertura del mercato agricolo di via Lomellina dopo la lunga pausa dettata dalle normative per la prevenzione del coronavirus.

V.A.