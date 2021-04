SABATO 1 MAGGIO VARIAZIONI DEL CALENDARIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEI COMUNI SERVITI DA AMSA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 aprile 2021 – Amsa, società del Gruppo A2A, comunica che in occasione della festività di sabato 1 maggio i servizi di raccolta rifiuti nei comuni serviti dall’Azienda subiranno le seguenti variazioni:

 A Milano è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; sarà effettuata esclusivamente la raccolta dell’umido presso le utenze commerciali della ristorazione. La raccolta di indifferenziato, umido, carta/cartone, vetro e imballaggi in plastica e metallo sarà recuperata domenica 2 maggio. Resteranno inoltre chiuse per l’intera giornata le riciclerie cittadine.

 A Bresso, Buccinasco, Corsico, Pero, San Giuliano Milanese, Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio il servizio diraccolta rifiuti sarà regolare.

 A Gerenzano è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta di carta e imballaggi in plastica sarà recuperata lunedì 3 maggio.

 A Novate Milanese è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta dell’umido sarà recuperata lunedì 3 maggio; la raccolta di imballaggi in plastica e metallo sarà recuperata mercoledì 5 maggio.

 A Paderno Dugnano è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta di indifferenziato e umido in zona 3 sarà anticipata venerdì 30 aprile e in zona 6 sarà recuperata lunedì 3 maggio; la raccolta di carta e imballaggi in plastica in zona “est ferrovia” sarà anticipata venerdì 30 aprile e in zona “ovest ferrovia” sarà recuperata lunedì 3 maggio; la raccolta di vetro e lattine sarà recuperata lunedì 3 maggio.

 A Pioltello è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta di indifferenziato, umido e carta sarà anticipata venerdì 30 aprile.

 A Segrate è sospesa la raccolta di indifferenziato e sarà invece regolare la raccolta di umido e imballaggi in plastica e metallo. La raccolta di indifferenziato sarà recuperata martedì 4 maggio.

 A San Donato Milanese è sospesa la raccolta di scarti vegetali.

 A Saronno è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta di indifferenziato e vetro sarà recuperata lunedì 3 maggio; la raccolta di carta e imballaggi in plastica e metallo sarà recuperata martedì 4 maggio.

Sabato 1 maggio i centri di raccolta/piattaforme ecologiche di Bresso, Cormano, Gerenzano, NovateMilanese, Pero, Pioltello, Segrate,Trezzano sul Naviglio e Uboldo resteranno chiusi. Il centro di raccolta di via Pace a San Giuliano Milanese resterà aperto dalle ore 8 alle 18; resterà invece chiuso per l’intera giornata il centro di raccolta di via Brianza.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta differenziata dei rifiuti nei comuni serviti da Amsa, consultare il sito www.amsa.it . Il Numero Verde Amsa 800.332299 sarà come sempre operativo sabato 1 maggio.

V.A.