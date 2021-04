VENERDI’ 30 APRILE TUTTI A SCUOLA IN BICICLETTA PER DIRE SI ALLE STRADE SCOLASTICHE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 aprile 2021 – Saranno moltissimi i bambini e le bambine che andranno in bici a scuola questo venerdì a Torino, Roma, Milano, Genova, Bologna, grazie alle associazioni che promuovono l’uso della bicicletta e ambientaliste che rilanciano una nuova volta insieme il Bike to school, ossia andare in bici a scuola in maniera organizzata.

L’occasione è buona per ricordare che la mobilità sostenibile e attiva è la migliore soluzione ai problemi di qualità dell’aria delle nostre città e di distanziamento a maggior ragione in questo momento in cui le scuole hanno ripreso a pieno regime e i mezzi pubblici vanno sottodimensionati. Al tempo stesso vogliamo sostenere l’attivazione e la sperimentazione di molte strade/zone scolastiche (come previsto all’interno del DL Semplificazioni), che sta avvenendo con nostra gioia in molte città e che andrebbe estesa alle strade delle scuole di ogni ordine e grado.

Ancora una volta col Bike to school vogliamo ricordare a genitori, insegnanti e amministrazioni l’importanza della mobilità #attiva per i #bambini, liberando le aree davanti agli ingressi delle scuole dal traffico a motore, sia per garantire sicurezza sia per contribuire ad una migliore qualità dell’aria.

E in particolare chiediamo al più presto alle Amministrazioni locali:

– di istituire zone scolastiche davanti a ogni scuola

– di pianificare e mettere in sicurezza, anche attraverso un utilizzo più diffuso delle corsie ciclabili,gli itinerari casa-scuola per favorire la mobilità ciclistica/micromobilità

– di spingere verso l’adozione dei mobility manager scolastici come già previsto dalla legge 221 del 28 dicembre 2015, tuttora ampiamente ignorata

– di attrezzare tutte le scuole con rastrelliere e consentire il parcheggio interno dove possibile per poter parcheggiare in sicurezza le biciclette



Venerdì 30 aprile, invitiamo genitori e insegnanti a partecipare e organizzare un “Bike to school” nella propria scuola o nel proprio quartiere.

Organizzando piccole masse critiche colorate, si contribuisce a restituire le strade alle persone.

Chi vuole aderire e promuovere un appuntamento di “Bike to school” nella propria scuola può scrivere ai seguenti indirizzi cittadini per avere un supporto nell’organizzazione e promozione:

info@bikepride.net Torino

biketoschoolroma@gmail.com Roma

info@massamarmocchi.it Milano

Qui un breve vademecum per organizzare un “Bike to school”:

– individuare un referente organizzativo

– decidere orario e luogo di incontro per radunarsi, conoscersi e magari fare colazione insieme, rispettando il distanziamento fisico e l’uso della mascherina

– stabilire il percorso, di solito entro i 2 km, valutando tappe intermedie per coinvolgere altri partecipanti provenienti da zone diverse

– comunicare il programma tramite le bacheche della scuola, i volantini negli armadietti, i gruppi dei genitori e agli organizzatori cittadini

– durante il tragitto, pedalare in gruppo rimanendo compatti, anche accanto ai più piccoli (il Cds consente di pedalare a fianco dei bambini fino a 10 anni), ma soprattutto divertirsi, fare molte foto e raccontare a tutti l’esperienza!



Le Associazioni promotrici:

Alleanza Mobilità Dolce

Bikeitalia.it

Bike Pride FIAB Torino

Bike to school – Roma

Cinnica – Libera Consulta per una città amica dell’infanzia e dell’adolescenza

Cittadini per l’aria onlus

Comitato Torino Respira

Comitato Provinciale di Torino per l’UNICEF

Consulta cittadina sicurezza stradale, mobilità dolce, sostenibilità di Roma Capitale

Famiglie senz’auto

FIAB Melegnano – Bicibus CERRO AL LAMBRO – MI

Kyoto Club

Genitori Antismog APS

Gruppo FIAB – Pedaliamo Insieme – Torino

Legambiente

Massa Marmocchi – In bici a scuola

Salvaiciclisti-Bologna

Salvaiciclisti Roma – Sic Roma A.p.s.

tRiciclo Bimbi a Basso Impatto