Abbiategrasso. “Dall’Amministrazione un impegno continuo per sostenere ristoratori e commercianti”

ABBIATEGRASSO 29/04/21 – “L’Amministrazione già dall’anno scorso ha fatto tutto il possibile per agevolare i commercianti e permettere loro di lavorare, e sta continuando a farlo tuttora accelerando i provvedimenti”. Così dichiara l’assessore alla Polizia locale Alberto Bernacchi, per sottolineare l’impegno profuso in questo anno dall’Amministrazione comunale per rispondere alle esigenze di ristoratori e commercianti cittadini. “Il nostro obiettivo è venire incontro ai ristoratori impegnandoci a risolvere eventuali disagi che potrebbero emergere dalla concessione degli spazi pubblici. In risposta ad alcuni articoli comparsi in questi giorni sulla stampa, tengo a precisare che gli interventi del mio assessorato per favorire i commercianti, in concerto con l’assessorato al Commercio in capo all’assessore Francesco Bottene, non sono solo un’intenzione, ma un impegno attivo che sta continuando dall’inizio dell’emergenza e con estrema rapidità nelle risposte. L’Amministrazione rimane comunque sempre disponibile all’ascolto delle eventuali proposte che dovessero arrivare dalle associazioni di categoria”.

“Sono già state soppresse alcune aree di sosta per permettere l’allestimento dei tavoli all’esterno (ad esempio in corso San Martino, via Da Vinci e piazza Cinque Giornate) – conferma la comandante della Polizia locale Maria Malini -. Si è data inoltre l’autorizzazione anche per utilizzare i passaggi pedonali pur cercando di tutelare la sicurezza dei pedoni. Infine, anche per l’esercizio situato in vicolo Santa Maria, si intende fare una modifica viabilistica istituendo un solo senso di marcia che permetta l’accesso sicuro anche per i residenti”.