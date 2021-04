Abbiategrasso. PASSEGGIANDO IN PROSSIMITA’: LE INIZIATIVE DI MAGGIO 2021

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 29 aprile 2021 – PASSEGGIANDO IN PROSSIMITÀ’ – MAGGIO 2021 è l’iniziativa organizzatada Pro Loco Abbiategrasso col patrocinio del Comune di Abbiategrasso, Fondazione per Leggere e altri enti.

Il progetto era stata creata per l’inizio della primavera ma poi è stata bloccata per via dell’ingresso di Regione Lombardia in zona rossa.

Ora che si è rientrati in zona gialla si è deciso di riprendere il progetto.

La serie di passeggiate proposte per Maggio, che se tutto andrà bene proseguiranno anche in Giugno con altri temi, pensiamo siano un’occasione per chi volesse scoprire il ns territorio e soprattutto la ns città coi suoi monumenti, grandi e piccoli, famosi e non, ma anche le sue storie e le sue tradizioni, i suoi personaggi storici o un pà più attuali.

Gli ingredienti come sempre sono molti e abbiamo cercato di unirli al fine di una ricetta, semplice e gustosa che permetta di intrattenere per poco più di un’ora le persone interessandole e divertendole.

Non secondaria è la scelta di concretizzare questa iniziativa nata per sostenere l’Hospice di Abbiategrasso a cui a fine progetto sarà devoluta una parte dei contributi che verranno raccolti.