SICUREZZA, AL VIA LAVORI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A CINISELLO BALSAMO E COLOGNO MONZESE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 aprile 2021 – Da Regione Lombardia 170.000 euro per la realizzazione di impianti di videosorveglianza a Cinisello Balsamo e Cologno Monzese (MI). Terminato l’iter amministrativo, avranno ora inizio i lavori.

Lo comunica l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato.

Si tratta di finanziamenti che rientrano nel Piano Lombardia, coordinati dalla Direzione Sicurezza della Giunta regionale.

“A Cinisello – ha evidenziato l’assessore – è prevista l’installazione di telecamere stabili nei quartieri Sant’Eusebio e Crocetta, per una spesa complessiva di 50.000 euro. A Cologno saranno posizionati impianti di videosorveglianza nei parchi pubblici e nelle zone sensibili della città. Sarà inoltre messa in sicurezza la rotonda di via Lombardia angolo Buonarroti. Per una spesa totale di 120.000 euro”.

“Siamo sempre più convinti – ha concluso De Corato – che la sicurezza passi anche dal controllo del territorio attraverso la videosorveglianza. Le telecamere sono sempre più importanti per assicurare alla giustizia chi commette reati. Come assessorato favoriremo sempre questo tipo di investimenti, ascoltando le istanze del territorio”.