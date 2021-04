Trezzano sul Naviglio torna alla BIT

Trezzano sul Naviglio, 30 aprile 2021 – Un’occasione di incontro virtuale per gli operatori del settore e per i viaggiatori. Il Comune di Trezzano sul Naviglio sarà presente a BIT Milano, la Borsa internazionale del Turismo, quest’anno per la prima volta in forma digitale dal 9 al 14 maggio 2021 per non rinunciare all’appuntamento dedicato al mondo del viaggio.

“Partecipiamo con entusiasmo alla BIT – spiega il sindaco Fabio Bottero – perché crediamo nelle potenzialità del nostro territorio e desideriamo promuoverlo insieme alle nostre associazioni e alle nostre imprese. Da valorizzare le tante iniziative che abbiamo continuato a portare avanti nonostante l’emergenza sanitaria, così come il nostro patrimonio naturale e artistico, dal Naviglio Grande al Parco del Centenario fino alle nostre chiese e corti storiche da scoprire così come gli itinerari dei Castelli dell’antico Ducato di Milano che vedono anche il nostro Comune tra i protagonisti”.

“Torniamo alla BIT dopo il successo della nostra partecipazione del 2019 – aggiunge Cristina De Filippi – in cui abbiamo presentato, per citare qualche esempio, eventi come il Treciano Medioevo Festival e gli altri appuntamenti dell’Autunno Trezzanese organizzati insieme alla Pro Loco, ma anche l’Urban Giants Festival, promosso con l’associazione We Run The Streets, che attira ogni anno street artist da tutto il mondo. Manifestazioni di ampio respiro che vogliamo far conoscere e soprattutto speriamo di poter al più presto replicare tornando alla socialità e attirando anche turisti e visitatori”.