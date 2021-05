Milano. Incidente lungo la Rivoltana: quattro feriti, uno grave

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2021 – Questa sera, intorno alle ore 17.50, nel tratto cittadino della Rivoltana, in via Arcangelo Corelli, in un grave incidente, dove una vettura è uscita di strada finendo contro un ostacolo, sono rimaste ferite quattro persone, tra queste anche un bambino di 4 anni e uno di 6 anni, oltre a una ragazza di 20 anni e un uomo di 41 anni.

Sul posto, per soccorrere i feriti sono giunti i Vigili del Fuoco, quattro ambulanze e, da Como, è giunto anche l’elisoccorso, che è atterrato sul posto, per consentire ai medici di soccorre un ferito in gravi condizioni, che è stato trasportato in elicottero in ospedale.

Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per i rilievi e per deviare il traffico per permettere le operazioni di soccorso. Due i feriti trasportati in codice giallo e uno in verde negli ospedali del territorio.

V. A.