PICCOLO TEATRO APERTO. DOMANI ULTIMA GIORNATA DEL PARLAMENTO CULTURALE PERMANENTE AL TEATRO GRASSI

MILANO, 2 maggio 2021 – Domani, lunedì 3 maggio, il Parlamento Culturale Permanente lascerà il Piccolo Teatro Grassi. Dopo 36 giorni di occupazione, incontri e dibattiti, momenti performativi, poetici e politici, il Coordinamento Spettacolo Lombardia saluta il luogo nel quale ha costituito il Parlamento Culturale Permanente.

Il programma

Alle ore 11 assemblea in presenza, in collegamento e in diretta Facebook con tutti i coordinamenti regionali e nazionali per aggiornamenti sulla proposta di Riforma e per programmare i futuri passi in modo unitario.

Alle ore 15 tutta la cittadinanza è invitata a portare un proprio pensiero di sostegno e solidarietà al Parlamento Culturale Permanente.

Alle ore 18 flash mob “Ultimo Atto” durante il quale lavoratori e le lavoratrici dello Spettacolo, studenti e studentesse delle università e delle accademie apporranno una targa a indelebile memoria del loro passaggio al Piccolo Teatro Grassi. Parteciperanno diversi artisti interventi in queste settimane, tra cui il trombettista Raffaele Kohler.

Coordinamento Spettacolo Lombardia: https://www.facebook.com/Coordinamentospettacololombardia .

Il Coordinamento Spettacolo Lombardia è composto da Lavoratrici e Lavoratori Spettacolo Lombardia, A2U-Attrici Attori Uniti, Sarte di Scena, Lirica Muta, Movimento di scena, CUB informazione e spettacolo, Attrezzismo Violento, Saltimbanchi Senza Frontiere, Teatranti Uniti Como e Provincia, Brescia Unita Lavoratrici e Lavoratori dello Spettacolo e da singole individualità.