(mi-lorenteggio.com) Trucazzano, 2 maggio 2021 – Questa sera, intorno alle ore 18.20, in via Lombardia, all’altezza dell’incrocio con via Europa, in un incidente tra un’auto e una moto, un motociclista 59anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale, per le gravi ferite subito nell’impatto con il veicolo. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, mentre, sono in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

Redazion