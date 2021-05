Corsico. Dalla biblioteca di Baggio trecento libri per le biblioteche scolastiche

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 3 maggio 2021 – Questa mattina, l’assessora ai nidi e alle scuole Angela Crisafulli e l’assessore all’associazionismo Francesco Di Stefano hanno ritirato trecento volumi per bambini e ragazzi dalla biblioteca di Baggio. Li ha messi a disposizione della città di Corsico in seguitoalla recente ristrutturazione dei locali.

I duecento libri per bambini delle scuole primarie e i cento per ragazzi delle secondarie di primo grado sono stati distribuiti nei tre istituti comprensivi corsichesi: Galilei, Copernico e Buonarroti.

“Ringrazio la biblioteca di Baggio – commenta l’assessora Crisafulli – per la generosa donazione dei volumi, che ci consente di ampliare la dotazione delle biblioteche scolastiche e di promuovere sempre più la lettura tra i giovani”.

Nei prossimi giorni, la biblioteca di Baggio donerà altri centocinquanta libri circa di narrativa e saggistica, destinati a tutti i cittadini corsichesi.