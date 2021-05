Corsico. Mense scolastiche: sì all’acqua in brocca: ecco come

Corsico (3 maggio 2021) – Nei prossimi giorni, gli alunni potranno tornare ad avere, durante i pasti, l’acqua

in caraffa e non più nelle bottigliette. “Abbiamo ottenuto rassicurazioni dalla società che controlla la qualità

sia delle materie prime sia della gestione del servizio di refezione scolastica – spiega l’assessora alle scuole

Angela Crisafulli – e così abbiamo deciso di concordare con i dirigenti scolastici di tornare a distribuire

acqua del rubinetto che, dal punto di vista organolettico e sanitario, è di qualità elevata. Ne parleremo in

una riunione organizzata nei prossimi giorni per valutare quando si potrà ripartire”.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è duplice: da una parte evitare lo spreco di acqua, perché molto

spesso le bottigliette rimangono mezze piene e vanno comunque gettate; dall’altra, contribuire al percorso

educativo ambientale plastic free.

Sul tema è intervenuta anche ATS Città Metropolitana di Milano col documento “Ristorazione scolastica in

relazione al rischio Covid-19: riflessioni in occasione della riapertura dell’anno scolastico 2020-2021”:

«L’utilizzo dell’acqua di rete in brocca gestita dall’insegnante o da un addetto avrebbe un valore educativo

aggiunto rispetto alla bottiglia di plastica nel contesto della riduzione dei rifiuti e soprattutto della plastica».

Le caraffe verranno gestite nel rispetto delle norme igieniche anti contagio, quindi senza situazioni di

promiscuità. E, secondo le “indicazioni per la riapertura della ristorazione scolastica” della Regione

Lombardia, la distribuzione ai singoli bambini verrà effettuata da parte del personale.

“Riteniamo che venga ridotto sensibilmente anche il rischio di contagio – evidenzia l’assessora Crisafulli –

perché attualmente le bottigliette vengono comunque gestite da diverse persone, sia per la consegna delle

stesse sia, molto spesso, per aprirle. Con le caraffe la situazione cambierebbe radicalmente”.