Buccinasco Romano Banco, da martedì 11 maggio in via sperimentale cambia la viabilità

Buccinasco (4 maggio 2021) – A partire da martedì 11 maggio cambia la viabilità del quartiere Romano Banco, nell’area compresa tra le vie Roma, Liguria e Vittorio Emanuele II, come previsto dal Piano Generale Urbano del Traffico Urbano approvato dal Consiglio comunale.

In via sperimentale fino al 30 settembre via Liguria e via F.lli di Dio diventano a senso unico. Lo stabilisce l’Ordinanza firmata nei giorni scorsi dal responsabile dalla Polizia Locale Gianluca Sivieri.

La stessa Ordinanza istituisce anche una Zona a Traffico Limitato per consentire l’accesso alla zona pedonale per raggiungere l’area parcheggio del vecchio oratorio della Parrocchia SS. Gervaso e Protaso in occasione delle funzioni religiose.

“Si tratta di una piccola grande rivoluzione per la viabilità di Romano Banco – sottolinea il sindaco Rino Pruiti – che consideriamo necessaria per rendere più sicura la viabilità della zona e tutelare i residenti, seguendo le indicazioni degli esperti incaricati per redigere il Piano del Traffico che il Consiglio comunale ha approvato lo scorso anno. Il nuovo assetto consente anche la creazione di nuovi stalli per la sosta, richiesti da tempo da molti cittadini, ci permette prevedere anche un percorso ciclabile e in prospettiva di ampliare il marciapiede. Alla fine di settembre, al termine del periodo di sperimentazione, si valuterà se mantenere la nuova viabilità o tornare al doppio senso. Facciamo attenzione alla segnaletica e rispettiamo le nuove indicazioni in modo da evitare incidenti”.